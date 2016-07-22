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BURSA SEMALARINDA TUR ATAN 6 HELİKOPTER, EMNİYETİ ALARMA GEÇİRDİ


BURSA SEMALARINDA TUR ATAN 6 HELİKOPTER, EMNİYETİ ALARMA GEÇİRDİ
Tarih : 22 Temmuz 2016, 09:36
Puan Ver : Bursa Semalarında Tur Atan 6 Helikopter, Emniyeti Alarma Geçirdi(7/10)7


Bursa'da gece yarısı sıralarında gökyüzünde yakın irtifada jile uçuş yapan 6 helikopter, polisi alarma geçirdi. Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın, telsiz anonsu ile alçaldığı takdirde uyarı ateşi açılması talimatını verdiği helikopterler, 40 dakika tur attıktan sonra Yalova istikametine giderek gözden kayboldu.



Bursa'da gece yarısı 00.05 sıralarında gökyüzünde dolaşan 6 helikopter, Emniyet Müdürlüğü'nde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Uludağ, Mudanya ve İzmir istikametinden, Bursa şehir merkezine doğru gelen helikopterler nedeniyle Emniyet Müdürlüğü teyakkuza geçti. Vatandaşlar endişelenirken, polis ekipleri telsiz anonslarıyla kamu binaları ve kritik bölgelere yönlendirilerek güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkartıldı. Helikopterler kent merkezi üzerinde tur atarken, Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, telsizden anonsu ile personele yaptığı uyarılarda helikopterlerin şehir merkezinde alçaldığı takdirde uyarı ateşi açılması talimatını verdi.








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