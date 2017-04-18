

Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 33 zanlı yakalandı.







Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan İrfan Eğitimciler Derneğinin yönetici ve üyelerinden oluşan 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.







Talimat üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Şanlıurfa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı.







kaynak:sabah