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bursa merkezli fetö/pdy operasyonu: 33 gözaltı

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: 33 GÖZALTI

Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 33 zanlı yakalandı.

Tarih : 18 Nisan 2017, 11:18
Puan Ver : Bursa Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu: 33 Gözaltı(5/10)4


Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 33 zanlı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan İrfan Eğitimciler Derneğinin yönetici ve üyelerinden oluşan 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Talimat üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Şanlıurfa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bursa  Merkezli  Fetö/Pdy  Operasyonu  33  Gözaltı    haber

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