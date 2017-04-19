

BURSA merkezli Ankara, İstanbul ve Balıkesir'de, düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5'i eski polis, 14 şüpheli gözaltına alındı.







FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 eski polis ile 10 emniyet personeli yakını hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığınca yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa, İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de dün eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise arandığı bildirildi.







kaynak:haberler