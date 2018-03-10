Cinsel İstismardan Yargılananların Sayısı Belli Oldu
Kartal İşi Tek Golle Bitirdi
Katliamlarının Ödülünü Aldı! Haşdi Şabi Resmen Orduya Girdi
Dışişleri'nden İsrail'e Sert Kınama: Gayri Meşru Adımı Reddediyoruz!
Diyanet'ten Hocalara Uyarı: Dikkatli Konuşun!
İngiltere'de Cenk Şov Başladı! Müthiş Attı
Saldırıların Ardı Arkası Kesilmiyor! Uber Aracını Taradılar
Ronaldo Deplasmanda 3 Puanı Getirdi
Bursa Çöküyor! Bir Darbe De Osmanlı'dan
Romanya Hocası, Terim'e Övgü Yağdırdı
Arap Bakan'dan Tepki Çeken Açıklama: Türkiye Bize Saygı Duymuyor
Galatasaray Odeabank, Eskişehir'i Devirdi
Tedavisi Tamamlanan 117 Kahraman Yeniden Afrin'de!
Zorlu Maçta 11'ler Belli Oldu
Jetler Uçağına Yanaşıp Erdoğan'a Selam Verdi! İşte Nefes Kesen Anlar
Pkk'nın Sözde Liderlerinden Biri Öldürüldü!
Hedefe 800 Metre Kaldı, Teröristler Afrin'den Kaçmaya Başladı
Alman Dışişleri'ne Siber Saldırı! Brexit Belgeleri Çalındı
Manchester United, Liverpool'u Evinden Çıkarmadı
Eyfel Kulesi'ne Kurşun Geçirmez Camdan Kalkan Geliyor

Bursa çöküyor! Bir darbe de Osmanlı'dan

BURSA ÇÖKÜYOR! BİR DARBE DE OSMANLI'DAN

Spor Toto Süper Ligde Osmanlıspor, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Tarih : 10 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : Bursa Çöküyor! Bir Darbe De Osmanlı'dan(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi ve ikinci yarıdaki ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Osmanlıspor başkentte konuk ettiği Bursaspor karşısında Umar Aminu'nun 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

BATALLA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Bu golden 1 dakika sonra Bursaspor Batalla ile Osmanlıspor filelerini sarstı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

İlk yarının son dakikalarında Regattin serbest vuruştan Harun Tekin'i avladı ve Osmanlıspor soyunma odasına 2-0'lık skorla önde girdi.

KEMBO'NUN GOLÜ PUAN GETİRMEDİ

Bursaspor ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Jires Kembo attığı golle farkı 1'e indirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Osmanlıspor 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı ve ligde kalma yolunda çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bursaspor ise 30 puanla 12. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bursa  Çöküyor  Bir  Darbe  De  Osmanlı  Dan    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER