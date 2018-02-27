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Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan büyük başarı!

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DAN BÜYÜK BAŞARI!

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 4'lü finaller turu rövanş maçında Belçika'nın Hermes takımını 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 21:50
Puan Ver : Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Büyük Başarı!(6/10)2

CEV Challenge Kupası 4'lü finaller turu rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor evinde Hermes'i konuk etti.

Maça iyi başlayan Bursa temsilcisi ilk seti 25-12 kazandı.

İkinci sette de etkili oyununu sürdüren, Fatma Yıldırım vve Dimitrova ile file önünde art arda sayılar bulan Bursa ekibi, seti 25-13 önde tamamladı.

SALONDAN 3-0'LIK GALİBİYETLE AYRILDI

Çekişmeli başlayan üçüncü sette konuk takım üst üste bulduğu sayılarla etkili olsa da Bursa Büyükşehir Belediyespor, seti 27-25 kazanarak karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.

Deplasmandaki maçı da 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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