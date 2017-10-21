BURSA BELEDİYE BAŞKANI ALTEPE'YE YAKIN KAYNAKLAR: PAZARTESİ GÜNÜ İSTİFASINI AÇIKLAYABİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası istenen Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe'ye yakın kaynaklar, ''Pazartesi günü istifasını duyuracak'' dedi.
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimler arasında gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, yakın çevresine pazartesi günü istifa edeceğini söylediği belirtildi.
"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM" DEMİŞTİ
Bosna Hersek ziyaretini tamamlayan Başkan Altepe, dönüşü dün Atatürk Havalimanı'ndan yurda dönerken, gazetecilerin "İstifanız istendi mi?" sorusuna "Benim böyle bir şeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa'ya dönüyorum. İnşallah gröev devam edecek. Şu anda açıklanacak bir şey yok. Görevimin başındayım" dedi.
PAZARTESİ BASIN TOPLANTISINI DÜZENLEYECEK
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dün gün içersinde hiçbir törene katılmadı. Başkan Recep Altepe'nin yakınlarına, Pazartesi günü düzenleyeceği bir basın toplantısı ile istifasını duyurmayı düşündüğünü söylediği belirtildi.
"İSTİFASINI DUYURACAK"
Altepe'ye yakın kaynaklar, şu bilgileri verdi:
"Kendisi, geçtiğimiz çarşamba günü Başbakan ile görüştü. Sonra yurt dışına gitti. Dönüşte yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. Halen, görevinin başında olduğunu belirtmek istedi. Kendisi, son anda bir gelişme olmazsa Pazartesi günü düzenlenecek bir basın toplantısı ile istifasını duyurabileceğini söyledi."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
- Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
- Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
- Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
- Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar