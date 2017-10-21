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Bursa Belediye Başkanı Altepe'ye Yakın Kaynaklar: Pazartesi Günü İstifasını Açıklayabilir

BURSA BELEDİYE BAŞKANI ALTEPE'YE YAKIN KAYNAKLAR: PAZARTESİ GÜNÜ İSTİFASINI AÇIKLAYABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası istenen Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe'ye yakın kaynaklar, ''Pazartesi günü istifasını duyuracak'' dedi.

Tarih : 21 Ekim 2017, 14:20
Puan Ver : Bursa Belediye Başkanı Altepe'ye Yakın Kaynaklar: Pazartesi Günü İstifasını Açıklayabilir(5/10)1

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimler arasında gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, yakın çevresine pazartesi günü istifa edeceğini söylediği belirtildi.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM" DEMİŞTİ

Bosna Hersek ziyaretini tamamlayan Başkan Altepe, dönüşü dün Atatürk Havalimanı'ndan yurda dönerken, gazetecilerin "İstifanız istendi mi?" sorusuna "Benim böyle bir şeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa'ya dönüyorum. İnşallah gröev devam edecek. Şu anda açıklanacak bir şey yok. Görevimin başındayım" dedi.

PAZARTESİ BASIN TOPLANTISINI DÜZENLEYECEK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dün gün içersinde hiçbir törene katılmadı. Başkan Recep Altepe'nin yakınlarına, Pazartesi günü düzenleyeceği bir basın toplantısı ile istifasını duyurmayı düşündüğünü söylediği belirtildi.

"İSTİFASINI DUYURACAK"

Altepe'ye yakın kaynaklar, şu bilgileri verdi:

"Kendisi, geçtiğimiz çarşamba günü Başbakan ile görüştü. Sonra yurt dışına gitti. Dönüşte yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. Halen, görevinin başında olduğunu belirtmek istedi. Kendisi, son anda bir gelişme olmazsa Pazartesi günü düzenlenecek bir basın toplantısı ile istifasını duyurabileceğini söyledi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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