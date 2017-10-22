BURSA BELEDİYE BAŞKANI ALTEPE, İSTİFA SORUSUNU DUYUNCA KAÇAR GİBİ UZAKLAŞTI
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimler arasında gösterilen ve son günlerde resmi törenlere katılmayarak yardımcılarını görevlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kameralara yakalandı.
DÜĞÜN TÖRENİNE KATILDI
Altepe, Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler AŞ. (BURFAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Memduh Özyıldırım'ın oğlu Yasin Özyıldırım ve Nemide ve Zeki Altun'un kızları Jessika Altun'un nikahına katıldı.
NEŞELİ TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Merinos Parkı Göl tesislerindeki nikahta neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Recep Altepe genç çiftin nikahını kıyıp mutluluklar diledi. Nikah sonrasında davetlilerle bir süre sohbet edip kendisine ayrılan masada yemek yiyin Recep Altepe, yaklaşık bir saat kaldığı salondan ayrılDI.
PANİKLE UZAKLAŞTI
Nikah çıkışında, DHA muhabirinin istifası ile ilgili bilgi almak için mikrofon uzattığı Altepe, hızını bile kesmeden uzaklaşırken "Hayırdır? Yooo! Yok öyle bir şey yok! Yok abi öyle birşey yok. Sağol. Hayırlı Akşamlar" demekle yetindi.
PAZARTESİ İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLDİ
Öte yandan Başkan Recep Altepe'nin yakınlarına, Pazartesi günü düzenleyeceği bir basın toplantısı ile istifasını duyurmayı düşündüğünü söylediği iddiaları bugün kulislere düşmüştü.
Kaynak: haberinburada
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