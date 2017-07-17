FETÖ'nün Hazine Müsteşarlığı ayağına yönelik hazırlanan iddianamede örgütün, bürokratlara "eskort" diye tabir edilen kadınlarla kumpas kurduğu ve bu yolla tasfiye ettirdiği ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hazine Müsteşarlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7'si tutuklu, biri firari 8 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Eski Savcı Zafer Kılınç'ın soruşturma usullerine aykırı hareket ettiği belirtilen iddianamede, fişlenen kişilerin isimleri ve fişlemenin içeriğinin yer aldığı dosyaların ayıklama yapılmadan tüm kurumlara topluca gönderildiği ifade edildi.

BÜROKRATLARI "HEM CASUS HEM DE AHLAKSIZ" OLARAK İTİBARSIZLAŞTIRIYORLAR

Her kurumun başka bir kurumda fişlenen kişiler hakkında usule aykırı bilgi sahibi olduğuna yer verilen iddianamede, bu fişlemelerin, FETÖ mensuplarınca bazı medya kuruluşlarına servis edildiği, böylece söz konusu bürokratların toplumda "hem casus hem de eskort kızlarla ilişkisi bulunan ahlaksız insanlar" olarak itibarsızlaştırıldıklarının anlaşıldığına işaret edildi.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI FETÖ'NÜN EN İYİ KADROLAŞTIĞI KURUM

Eski Savcı Kılınç'ın, FETÖ'nün emniyetteki uzantıları tarafından fişlenen 2 bin bürokrat hakkında disiplin soruşturması açılması ve ceza verilmesi amacıyla yazı yazdığı ifade edilen iddianamede, Hazine Müsteşarlığının da FETÖ/PDY'nin en iyi kadrolaştığı kurumlardan biri haline geldiği düşüncesine varıldığı vurgulandı.

ESKORT KADINLARLA KUMPAS

İddianamede müşteki olarak beyanı alınan S.E. ise eski Cumhuriyet Savcısı Kılınç tarafından yürütülen soruşturmada "eskort" tabir edilen kadınla ilişkisi olduğunun öne sürülmesi nedeniyle Hazine Müsteşarlığındaki örgüt mensuplarınca disiplin cezasına çarptırıldığını ifade etti.

"MUHAFAZAKAR OLMAMA RAĞMEN ESKORT KADINLARLA DÜŞÜP KALTIĞIM İFTİRASI ATILDI"

Örgütün kendisini İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasına dahil ettiğini aktaran S.E, "Paralel yapı mensuplarının mobbingine maruz kaldım. İş ve sosyal çevrede itibarsızlaştırıldım. Muhafazakar bir yapıya sahip olmama rağmen eskort kadınlarla düşüp kalktığım iftirasıyla çevremde böyle bir imaj yaratılmaya çalışıldı. Paralel yapıya mensup İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polisler, beni bu soruşturmaya eski Savcı Zafer Kılınç'ın koordinesinde dahil ettiler." beyanında bulundu.

BÜROKRATLAR İFTİRAYLA TASFİYE EDİLDİ, YERİNE ÖRGÜT MENSUBU GETİRİLDİ

FETÖ/PDY'nin, devletin güvenlikle ilgili kurumları yanında ekonomi yönetiminde de etkili olmak için Hazine Müsteşarlığında da yapılandığına değinilen iddianamede, şunlar ifade edildi:

"Hazine Müsteşarlığında çalışan bazı kişilerin dosyada 'eskort' olarak adlandırılan M.D, F.K, E.P, S.D, C.A, F.B, F.Ç. ve H.E'ye bilgi verdiği ve söz konusu bilgilerin daha sonra Bilgin Özkaynak'a (İzmir'deki askeri casusluk davasında beraat etti) iletildiği izlenimi yaratılarak bürokratların adli ve idari soruşturma geçirerek tasfiye edilmesini sağladıkları anlaşılmaktadır. Bu şekilde tasfiye edilen bürokratların bir kısmının yerine örgütün amacına hizmet edecek kişilerin yerleştiği anlaşılmıştır."

7 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'deki "askeri casusluk ve kumpas" davası soruşturmasının devamı niteliğindeki FETÖ/PDY'nin Hazine Müsteşarlığı yapılanmasına yönelik 31 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyon ve devamındaki adli süreçte haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheliden 7'si tutuklanmıştı.

Kaynak: haberinburada