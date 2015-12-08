O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BÜROKRASİDE DAVUTOĞLU'NDAN HABERSİZ KUŞ UÇMAYACAK!


BÜROKRASİDE DAVUTOĞLU'NDAN HABERSİZ KUŞ UÇMAYACAK!
Tarih : 08 Aralık 2015, 10:58
Puan Ver : Bürokraside Davutoğlu'ndan Habersiz Kuş Uçmayacak!(6/10)3


Başbakan Davutoğlu'nun atamalarla ilgili genelgesi geçen hafta yayınlandı. Genelgeye göre Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek mahkemeler, HSYK, YSK, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT, belediyeler ve TSK hariç olmak üzere bundan sonra tüm memur atamalarında Başbakanlık yetkili olacak. Müşterek kararla atama gerektirmeyen; müstakil birim amiri ve üstü kadrolara yapılacak atamalar, il müdürü ve daire başkanı, eşiti ve üstü idari kadrolara kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar ve sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılan atamalarda da Başbakanlıktan izin alınacak.



3 AYI GEÇEN DÜŞECEK



Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, atamalarla ilgili tek sınırlama bu da olmayacak. Artık müşterek kararla (üçlü kararnameyle) atama gerektiren boş kadrolara yapılacak vekalet, yürütme ve tedvir dahil tüm görevlendirmeler, 3 ayı geçemeyecek. Bu görevlendirmeler ivedilikle Başbakanlığa bildirilecek. 3 aylık sürenin sonunda görevlendirmeler başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Aynı kadroya 3 aylık sürenin sonunda yapılacak yeni görevlendirmelerde de Başbakanlıktan izin alınacak. 3 aydan fazla sürecek görevlendirme için de Başbakanlıktan yine onay alınacak. Genelgeden önce yapılan tüm vekalet, yürütme ve tedvir dahil tüm görevlendirmeler de genelgenin yayınlanmasından sonra 3 ay içinde kaldırılacak. Bu da Şubat ayı itibariyle tüm vekaleten görevlendirmelerin sona ermesi anlamına geliyor.








Etiketler: Bürokraside  Davutoğlu  Ndan  Habersiz  Kuş  Uçmayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER