

Başbakan Davutoğlu'nun atamalarla ilgili genelgesi geçen hafta yayınlandı. Genelgeye göre Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek mahkemeler, HSYK, YSK, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT, belediyeler ve TSK hariç olmak üzere bundan sonra tüm memur atamalarında Başbakanlık yetkili olacak. Müşterek kararla atama gerektirmeyen; müstakil birim amiri ve üstü kadrolara yapılacak atamalar, il müdürü ve daire başkanı, eşiti ve üstü idari kadrolara kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar ve sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılan atamalarda da Başbakanlıktan izin alınacak.







3 AYI GEÇEN DÜŞECEK







Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, atamalarla ilgili tek sınırlama bu da olmayacak. Artık müşterek kararla (üçlü kararnameyle) atama gerektiren boş kadrolara yapılacak vekalet, yürütme ve tedvir dahil tüm görevlendirmeler, 3 ayı geçemeyecek. Bu görevlendirmeler ivedilikle Başbakanlığa bildirilecek. 3 aylık sürenin sonunda görevlendirmeler başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Aynı kadroya 3 aylık sürenin sonunda yapılacak yeni görevlendirmelerde de Başbakanlıktan izin alınacak. 3 aydan fazla sürecek görevlendirme için de Başbakanlıktan yine onay alınacak. Genelgeden önce yapılan tüm vekalet, yürütme ve tedvir dahil tüm görevlendirmeler de genelgenin yayınlanmasından sonra 3 ay içinde kaldırılacak. Bu da Şubat ayı itibariyle tüm vekaleten görevlendirmelerin sona ermesi anlamına geliyor.