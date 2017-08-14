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Burkina Faso'da Türk Restorana Terör Saldırısı: En Az 17 Ölü

BURKİNA FASO'DA TÜRK RESTORANA TERÖR SALDIRISI: EN AZ 17 ÖLÜ

Burkina Faso'nun Başkenti Ouagadougou'da bir Türk restoranına düzenlenen terör saldırısında en az 17 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 08:40
Puan Ver : Burkina Faso'da Türk Restorana Terör Saldırısı: En Az 17 Ölü(7/10)3

Burkina Faso'nun Başkenti Ouagadougou'da Türk restoranına ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren 3 terörist ise öldürüldü.

AĞIR SİLAHLARLA SALDIRDILAR

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da Aziz İstanbul isimli bir restorana saldırı düzenlendi. Restorana ağır silahlarla ateş edildi, görgü tanıkları çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirtti. Hükümet yetkilileri ise saldırıda en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçleri ülke çapında operasyon başlattı. Burkina Faso İletişim Bakanı Remi Dandjinou, saldırıyı bir terör saldırısı olarak niteledi ve 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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