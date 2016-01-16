

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki bir otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıyı El Kaide'ye bağlı Mağrip grubu üstlendi.







Görgü tanıkları, daha çok Birleşmiş Milletler personeli ve yabancılar tarafından tercih edilen Splendid Otel'in hemen dışında bomba yüklü iki aracın infilak ettiğini, maskeli 3-4 kişinin otele girdiğini söyledi.







Güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.







Bölgede bulunanlar, silah seslerinin duyulduğunu ve otel önündeki bir aracın yandığını söyledi.







Saldırıda 20 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu bildirilirken, saldırganların elinde rehineler olduğu belirtildi.







Saldırıyı El Kaide'ye bağlı İslami Mağrip grubu üstlendi.