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burkina faso'da otele bombalı saldırı!

BURKİNA FASO'DA OTELE BOMBALI SALDIRI!

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki Splendid Oteli'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi ve en az 20 kişi öldü.

Tarih : 16 Ocak 2016, 09:28
Puan Ver : Burkina Faso'da Otele Bombalı Saldırı!(7/10)6


Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki bir otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıyı El Kaide'ye bağlı Mağrip grubu üstlendi.



Görgü tanıkları, daha çok Birleşmiş Milletler personeli ve yabancılar tarafından tercih edilen Splendid Otel'in hemen dışında bomba yüklü iki aracın infilak ettiğini, maskeli 3-4 kişinin otele girdiğini söyledi.

 

Güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

 

Bölgede bulunanlar, silah seslerinin duyulduğunu ve otel önündeki bir aracın yandığını söyledi.

 

Saldırıda 20 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu bildirilirken, saldırganların elinde rehineler olduğu belirtildi.

 

Saldırıyı El Kaide'ye bağlı İslami Mağrip grubu üstlendi.








Etiketler: Burkina  Faso  Da  Otele  Bombalı  Saldırı    haber

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