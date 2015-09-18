BURKİNA FASO'DA ASKERİ DARBE OLDU
Burkina Faso'da Cumhurbaşkanlığı Muhafızları, ülkedeki siyasi kurumları dağıttığını açıkladı.
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Michel Kafando ve Başbakan Isaac Zida ile iki bakanı gözaltına alan Cumhurbaşkanlığı Muhafızları, ülkedeki siyasi kurumları dağıttığını açıkladı.
AFP'nin haberine göre; Yarbay Mamadou Bamba, ulusal televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Yeni 'Milli Demokrasi Konseyi'nin geçiş rejimine son verdiğini ve geçici cumhurbaşkanının tüm yetkilerinin alındığını" duyurdu.
Bamba, "Ulusal Geçiş Konseyi dağıtıldı. Bir hükümet kurmak, kapsayıcı ve barışçıl seçimlere öncülük etmek için geniş kapsamlı görüşmeler sürdürülüyor" dedi.
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