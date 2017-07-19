Burdur Valisi Şerif Yılmaz, "Son yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlerle beraber misafirlerin bölgeye ilgisi arttı. Geçen yıl 27 bin civarında turist Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret etmişti. Bu yıl ilk 6 ay içerisinde 14 bine yakın turist ziyaret gerçekleştirdi." dedi.

BÖLGENİN EN ÖNEMLİ ANTİK KENTLERİNDEN BİRİ

Burdur Valisi Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın aylık toplantısının ardından Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarındaki Sagalassos Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Sagalassos Kazı Başkanı Belçikalı Prof. Dr. Jeroen Poblome protokole hem Sagalassos hem de devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sagalassos'un bölgenin en önemli antik kentlerinden biri olduğunu söyledi.

YILIN İLK 6 AYINDA 14 BİN TURİST BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ

Yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini ve yetkililerden bilgi aldıklarını ifade eden Yılmaz, kazıların devam ettiğine ve yeni buluntuların olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Antoninler Çeşmesi'nin bir kısmı bitti. Kazılar devam ediyor. Hala büyük bir alanda kazı çalışması yapılması gereken alanlar var. Son yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlerle beraber misafirlerin yoğun ilgisi oldu. Geçen yıl 27 bin civarında turist Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret etmişti. Bu yıl ilk 6 ay içerisinde 14 bine yakın turist ziyaret gerçekleştirdi." diye konuştu.

"CAZİBE MERKEZİ OLMUŞ BİR BÖLGE

Ziyaretçi sayısı itibariyle geçen yılı geçeceklerini ve bu yıl 30 bine yakın misafirin kenti ziyaret etmesinin beklendiğini de vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:"Turizmin geçen yıl kısıtlı olmasına rağmen bu sayıyı yakaladık. İnşallah bu artarak devam edecek. Tanıtım olduğu sürece, bu bölgedeki yaşam şartlarını çok daha net bir şekilde gelip burada görebilirsiniz. Bölgenin sadece bugün değil çok eskiden beri cazibe merkezi olduğunu görebilirsiniz. 5 bin nüfuslu bir insan topluluğunun yaşamış olmasına rağmen yılın büyük festivallerinin yapıldığı kent. Davos dediğimizde küçücük bir ildir ama toplantıların yapıldığı dönemlerde dünyanın dört bir yanından insanlar oraya geliyor. Burası da aynı şekilde belli dönem içerisinde cazibe merkezi olmuş ve insanların yoğun bir şekilde katılım gösterdiği toplantılara, festivallere sahne olan bir şehir." Yılmaz, yerli ve yabancı turistleri Sagalassos Antik Kenti'ne beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada