

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen D.Ç. ve F.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada ise toplam 252,45 gram kubar esrar ve 70 gram kokain maddesi ele geçirildi. Yakalanan D.Ç. ve F.Y. hakkında ise adli işlem başlatıldı.











kaynak:sabah