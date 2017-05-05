BURDUR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52,45 gram kubar esrar ve 70 gram kokain maddesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen D.Ç. ve F.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada ise toplam 252,45 gram kubar esrar ve 70 gram kokain maddesi ele geçirildi. Yakalanan D.Ç. ve F.Y. hakkında ise adli işlem başlatıldı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar