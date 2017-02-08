

Burdur'un Tefenni ilçesinde konteynerde çıkan yangında Suriye uyruklu bir işçi öldü, 7 işçi yaralandı.







Seydiler köyünde sera kurulumunda çalışan 6'sı Suriye uyruklu 8 işçinin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı konteynerdeki Suriyeli işçilerden Gabat Müslüm (22), olay yerinde hayatını kaybetti.







Suriye uyruklu Resul Berke, Mahsun Bekar, Diyar Bekir, Sedat Dayan ve Hasan Ali ile Türk işçiler Mehmet Karaağaç ve Rasim Babatankoz, Tefenni İlçe Hastanesine kaldırıldı.







Yangın, muhtarlığın su tankeri ve Tefenni Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.







Müslüm'ün cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.







kaynak:haberler