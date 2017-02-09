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burdur da kaçak içki operasyonu

BURDUR DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Burdur'da yol uygulaması yapan jandarma bir otomobil içinde kaçak içki ele geçirdi.

Tarih : 09 Şubat 2017, 17:42
Puan Ver : Burdur Da Kaçak İçki Operasyonu(6/10)7


Burdur'da yol uygulaması yapan jandarma bir otomobil içinde kaçak içki ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Burdur-Denizli Karayolu üzerinde bulunan Yeşilova ilçesi Salda Köyü kavşağında yol uygulaması yapan Jandarma Trafik Timleri, H.T. yönetimindeki 09 KS 714 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagaj ve arka koltuklarda kutular içinde 240 adet 100 cc'lik ve 30 adet 150 cc'lik sahte bandrollü kaçak içki ele geçirdi. Kaçak içkileri Antalya'ya götürüleceği öğrenilen H.T., olay yerinde gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak içkilere ise el konuldu. Yeşilova Adliyesine sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



 



kaynak:haberler








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