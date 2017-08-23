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Burcu Özberk ve Alperen Duymaz'ın Set Arkadaşlıkları Aşka Dönüştü

BURCU ÖZBERK VE ALPEREN DUYMAZ'IN SET ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Direniş Karatay filminin oyuncuları Alperen Duymaz ve Burcu Özberk'in arkadaşlıkları aşka dönüştü. Böylece bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 10:40
Puan Ver : Burcu Özberk Ve Alperen Duymaz'ın Set Arkadaşlıkları Aşka Dönüştü(9/10)5

Bir çok dizi ve filmde yaşadıkları aşkın gerçeğe dönüşmesi Alperen Duymaz ve Burcu Özberk'in de başına geldi. Direniş Karatay filminin iki oyuncusunun sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü.

1 AYDIR BİRLİKTELERMİŞ

Filmde Türkan adlı savaşçı bir kadına hayat veren Burcu Özberk ve Kutay karakterini canlandıran Alperen Duymaz'ın 1 aydır birlikte oldukları öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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