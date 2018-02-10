BURCU, İŞ ADAMI SEVGİLİSİNİ EVİNE ALDI
Sunucu Burcu Esmersoy'la yaşadığı aşkla adını duyuran iş adamı Berk Suyabatmaz, sevgilisinin evine taşındı.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, uzun süredir aşk yaşadığı Berk Suyabatmaz'la aynı evde yaşamaya başladı.
EVLİLİK YOLUNDA İLERLİYORLAR
Berk Suyabatmaz, sevgilisi Burcu Esmersoy'un Nişantaşı'ndaki dairesine yerleşti. Bu hamle, ünlü çiftin yakın çevresi tarafından 'Evlilik yolundalar' şeklinde yorumlandı.
BİRLİKTE TATİLE ÇIKMIŞLARDI
Burcu Esmersoy ile iş adamı sevgilisi, geçtiğimiz ay Yeni Zelanda'ya tatile gitmişti. İkili, Türkiye'ye dönünce aynı evde yaşamaya başladı.
İkilinin yakın zamanda nikah masasına oturacağı konuşuluyor;
Kaynak: haberinburada
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