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Burcu, iş adamı sevgilisini evine aldı

BURCU, İŞ ADAMI SEVGİLİSİNİ EVİNE ALDI

Sunucu Burcu Esmersoy'la yaşadığı aşkla adını duyuran iş adamı Berk Suyabatmaz, sevgilisinin evine taşındı.

Tarih : 10 Şubat 2018, 00:00
Puan Ver : Burcu, İş Adamı Sevgilisini Evine Aldı(5/10)1

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, uzun süredir aşk yaşadığı Berk Suyabatmaz'la aynı evde yaşamaya başladı.

EVLİLİK YOLUNDA İLERLİYORLAR

Berk Suyabatmaz, sevgilisi Burcu Esmersoy'un Nişantaşı'ndaki dairesine yerleşti. Bu hamle, ünlü çiftin yakın çevresi tarafından 'Evlilik yolundalar' şeklinde yorumlandı.

BİRLİKTE TATİLE ÇIKMIŞLARDI

Burcu Esmersoy ile iş adamı sevgilisi, geçtiğimiz ay Yeni Zelanda'ya tatile gitmişti. İkili, Türkiye'ye dönünce aynı evde yaşamaya başladı.

İkilinin yakın zamanda nikah masasına oturacağı konuşuluyor;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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