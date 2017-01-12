

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde 1.5 yıldır birlikte olduğu Tuna Aksu'dan ayrılmıştı. Bu ayrılıkla ilgili konuşmamayı tercih eden güzel sunucu, hakkında çıkan bir haberden sonra sessizliğini bozdu.



Bir gazetede yer alan 'Tuna Aksu ayrılığının ardında Burcu Esmersoy'un evli bir erkekle birlikte olması yatıyor' şeklindeki haberi okuyunca büyük şok yaşadığını belirten Esmersoy, 'Duymayan Kalmasın' programına telefonla bağlandı.



TELEFONDA HIÇKIRIKLARA BOĞULDU



"ERKEK Mİ KALMADI?"



Gözyaşları içinde konuşan ünlü sunucu, "Hayatım boyunca bu tip dedikodulardan kaçtım. Böyle bir manşetle karşılaşmak beni çok üzdü. Ne kadar ayıp bir şey? Erkek mi kalmadı da ben evli bir erkekle birlikte olacağım? Niye olayım? İnsan haberi sormaz mı? Böyle bir manşet atamazsın. Bana söylüyorlar, gülüyorum geçiyorum. Benim bu kadar güzel para harcıyor olmam insanları rahatsız ediyor. Biz ayrıyız, kimsenin ruhu bile duymadı. Tuna Aksu ile bir süre önce saygı çerçevesinde anlaşarak ayrıldık" ifadelerini kullandı.



"BUNU HAK ETMİYORUM"



Burcu Esmersoy, "Yayına bağlanmadan önce avukatımı aradım, gereğini de yapacağım. İlk kez bu haber yüzünden dava açacağım. Geçmiş dönemde hakkımda neler yazdılar, ne Arda Turan'ı kaldı ne başkası. Saat meselesine gelince saati alan kişi başka kişi. O kızın ismini söylemem gerekiyordu, o yüzden aramadım. Bu itibarsızlaştırma. Ben bunu hak etmiyorum. 'Evli sevgili mi buldu?' dersin, belki bu kadar tepki göstermem, ama sonuna ünlem koyarsan olmaz " dedi.







kaynak:milliyet