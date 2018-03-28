BURCU ESMERSOY, ÖDÜL VERDİĞİ TÖRENDE İŞ ADAMLARINDAN İŞ İSTEDİ
Reklamlardan en çok kazananların başını çeken Burcu Esmersoy, ödül verdiği etkinlikte iş adamlarına seslendi: "Bir çoğunuzla çalıştım, çalışmadıklarımdan teklif bekliyorum."
En çok reklam filminde oynayan, tanıtım yüzü olan ve lansmanlara ev sahipliği yaparak para kazanan Burcu Esmersoy yılın bombasını patlattı.
"ÇALIŞMADIKLARIMIZLA ÇALIŞMAYI UMUT EDİYORUM"
Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en iyilerini ödüllendiren ACE of M.I.C.E. Awards'da ünlü sunucu Esmersoy, En İyi Davet Etkinliği ödülünü verdi. Esmersoy, ödülü takdim etmeden önce "Eminim salonun yarısıyla birlikte çalıştık. Çalışmadıklarımızla da en kısa zamanda çalışmayı umut ediyorum" dedi.
KAZANDIĞI PARALAR YETMİYOR MU?
Burcu'nun 'iş istiyor' diye yorumlanan bu cümlesini duyanlar "Kazandığı paralar yetmedi, halen daha reklam projesi kapma peşinde" diye dedikodu yaptı.
Burcu Esmersoy, törene sırtı açık cesur bir kıyafetle geldi;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'da Sis, Kabus Gibi Boğaza Çöktü, Trafik Felç Oldu!
- Üniversiteli Alara'nın, Odasında İntihar Ettiği Hocası Konuştu
- 2'nci Çiftlik Bank Skandalında Yeni Gelişme! Kurucusu Gözaltına Alındı
- Beyin Takımı Ortaya Çıktı! İşte Çiftlik Bank'ın Yazılımcısı
- 'mhp İttifakı Kürt Oylarını Etkiler Mi' Sorusuna Erdoğan'dan Yanıt
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tecavüz Pazarlığı Ortaya Çıktı! Tecavüzcünün Kardeşine Tecavüz Ettiler
- Yemen'in Balistik Füze Saldırısına Kral Selman'dan Sert Cevap: Karşılık Verilecek
- Slovakya Uber'i Yasakladı
- Bm'den Kritik Afrin Açıklaması: Konvoy Göndermeyi Planlıyoruz
- Rusya'dan Diplomatlarını Sınır Dışı Eden Ülkelere: Abd'nin Şantajı Yüzünden Sınır Dışı Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar