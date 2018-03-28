Reklamlardan en çok kazananların başını çeken Burcu Esmersoy, ödül verdiği etkinlikte iş adamlarına seslendi: "Bir çoğunuzla çalıştım, çalışmadıklarımdan teklif bekliyorum."

En çok reklam filminde oynayan, tanıtım yüzü olan ve lansmanlara ev sahipliği yaparak para kazanan Burcu Esmersoy yılın bombasını patlattı.

"ÇALIŞMADIKLARIMIZLA ÇALIŞMAYI UMUT EDİYORUM"

Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en iyilerini ödüllendiren ACE of M.I.C.E. Awards'da ünlü sunucu Esmersoy, En İyi Davet Etkinliği ödülünü verdi. Esmersoy, ödülü takdim etmeden önce "Eminim salonun yarısıyla birlikte çalıştık. Çalışmadıklarımızla da en kısa zamanda çalışmayı umut ediyorum" dedi.

KAZANDIĞI PARALAR YETMİYOR MU?

Burcu'nun 'iş istiyor' diye yorumlanan bu cümlesini duyanlar "Kazandığı paralar yetmedi, halen daha reklam projesi kapma peşinde" diye dedikodu yaptı.

Burcu Esmersoy, törene sırtı açık cesur bir kıyafetle geldi;

Kaynak: haberinburada