Twitter hesabından lüks bir otomobilin fotoğrafını paylaşan Burcu Esmersoy, “Bu arabanın içindeki adam, yanındaki kadını dövüyor şu an. Hem de tepki gösterenlere aldırmadan! Yer Baltalimanı Işıklar” yazdı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, trafikte karşılaştığı kadına yönelik.



Twitter hesabından lüks bir otomobilin fotoğrafını paylaşan Burcu Esmersoy, “Bu arabanın içindeki adam, yanındaki kadını dövüyor şu an. Hem de tepki gösterenlere aldırmadan! Yer Baltalimanı Işıklar” yazdı.



Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, trafikte karşılaştığı kadına yönelik şiddet olayına kayıtsız kalmadı.



Twitter hesabından lüks bir otomobilin fotoğrafını paylaşan Burcu Esmersoy, “Bu arabanın içindeki adam, yanındaki kadını dövüyor şu an. Hem de tepki gösterenlere aldırmadan! Yer Baltalimanı Işıklar” yazdı.



Kendisine yönelik “Buraya yazacağına, polisi arasana” tepkilerini yanıt veren Esmersoy, “Bana is öğretenlere notum; zaten 155'i aradım ve bildirdim. Ekip yönlendirildi” dedi. Çok sayıda takipçisi ise yaptığı ihbardan ötürü Esmersoy'u tebrik etti.