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burcu esmersoy: iki insan canımı yaktı

BURCU ESMERSOY: İKİ İNSAN CANIMI YAKTI

‘Hayatımda iki insan canımı yaktı. Onları affetmedim' diyen güzel sunucu Burcu Esmersoy'un kimleri kast ettiği merak konusu oldu.

Tarih : 09 Eylül 2016, 12:58
Puan Ver : Burcu Esmersoy: İki İnsan Canımı Yaktı(9/10)9


SEVGİLİSİNE MESAJ GÖNDERDİ



Burcu Esmersoy, önceki gün bir radyo programında Adem Metan'ın konuğu oldu. Esmersoy, sevgilisi Tuna Aksu'ya da mesaj gönderdi. Ünlü sunucu, "Benimle evlenmeyi düşünen varsa ki zaten var beni böyle kabul etmeli. 'Bu evde neden yemek pişmiyor?' diye kırılmasın" dedi.



"TEKRAR HAYATIMA SOKTUĞUMDA CANIMI YAKACAKLAR"



Affetmediği iki insan olduğunu da belirten Burcu Esmersoy, "Tekrar hayatıma soktuğumda canımı yakacaklarını biliyorum. Allah'a yakın benden uzak olsunlar" dedi. "Mesaj atmasını beklediğim insanlar oldu. Allah sahiplerine bağışlasın" diyen Esmersoy'un bu sözleri, akıllara Aslıhan Doğan aşkından sonra arasının açıldığı Arda Turan'ı getirdi.



Güzel sunucu, uzun süredir Tuna Aksu ile beraber olsa da evliliğe çok mesafeli olduğunu ima etti.

 








Etiketler: Burcu  Esmersoy  İki  İnsan  Canımı  Yaktı    haber

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