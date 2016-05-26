Sosyal medyada merak konusu Burcu Biricik ile Emre Yetkin evleniyor mu? sorusu oldu. Ünlü oyuncu Burcu Biricik ile sevgilisi Emre Yetkin evlilik hazırlıkları yapıyormuş. Emre Yetkin'in açıklaması onu gösterdi. İşte o açıklama...



Ünlü oyuncu Burcu Biricik ile sevgilisi Emre Yetkin evlilik hazırlıkları yapıyor. Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik evlilik yolunda. Hayat Şarkısı dizisiyle dikkatleri çeken Burcu Biricik ve dizinin yönetmeni Cem Karcı, yaza girmeden önce düzenledikleri “10 Numara Parti” ile Wanda İstanbul'da dostlarıyla bir araya geldi. Biricik'in sevgilisi Emre Yetkin ise, gecede bir de itirafta bulundu: “Düğüne iki ay kaldı.