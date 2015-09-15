BURCU BİRİCİK EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI
Emre Yetkin, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Biricik'i ailesinden istedi. Ünlü çift, önümüzdeki yıl evlenecek.
Güzel oyuncu Burcu Biricik'i, sevgilisi Emre Yetkin ailesinden istedi.
YURTDIŞINDA TEKLİF ETMİŞTİ
Geçen aylarda yurtdışı tatilinde tek taş yüzükle evlilik teklifi alan oyuncu Burcu Biricik'i, sevgilisi Emre Yetkin ailesinden istedi.
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