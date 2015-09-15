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burcu biricik evliliğe ilk adımı attı

BURCU BİRİCİK EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI

Emre Yetkin, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Biricik'i ailesinden istedi. Ünlü çift, önümüzdeki yıl evlenecek.

Tarih : 15 Eylül 2015, 15:25
Puan Ver : Burcu Biricik Evliliğe İlk Adımı Attı(8/10)6


Güzel oyuncu Burcu Biricik'i, sevgilisi Emre Yetkin ailesinden istedi.

YURTDIŞINDA TEKLİF ETMİŞTİ



Geçen aylarda yurtdışı tatilinde tek taş yüzükle evlilik teklifi alan oyuncu Burcu Biricik'i, sevgilisi Emre Yetkin ailesinden istedi.






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