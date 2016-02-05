

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Arasında iki adet beş taş yüzüğün de olduğu ziynet eşyası ile bir miktar nakit parayı çalan hırsızlar, Terzioğlu'nu yaklaşık 180 bin TL zarara uğrattılar. Terzioğlu, Etiler Karakolu'na giderek hırsızlar hakkında suç duyurusunda bulundu.