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burçin terzioğlu'na hırsızlık şoku!

BURÇİN TERZİOĞLU'NA HIRSIZLIK ŞOKU!

Rol aldığı dizinin setinde bulunduğu sırada evine giren hırsızlar, Burçin Terzioğlu'nun kasasındaki 180 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını ve parayı çalıp kayıplara karıştı

Tarih : 05 Şubat 2016, 08:59
Puan Ver : Burçin Terzioğlu'na Hırsızlık Şoku!(8/10)6


SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Arasında iki adet beş taş yüzüğün de olduğu ziynet eşyası ile bir miktar nakit parayı çalan hırsızlar, Terzioğlu'nu yaklaşık 180 bin TL zarara uğrattılar. Terzioğlu, Etiler Karakolu'na giderek hırsızlar hakkında suç duyurusunda bulundu.








Etiketler: Burçin  Terzioğlu  Na  Hırsızlık  Şoku    haber

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