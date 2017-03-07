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burçin terzioğlu: 'seri katil olurdum'

BURÇİN TERZİOĞLU: 'SERİ KATİL OLURDUM'

Burçin Terzioğlu, verdiği röportajda çocuklara ve hayvanlara zarar verenler için sert konuştu. İşte Burçin Terzioğlu'nun o açıklamaları...

Tarih : 07 Mart 2017, 16:02
Puan Ver : Burçin Terzioğlu: 'seri Katil Olurdum'(6/10)5


Poyraz Karayel dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu dizinin final yapması sonrası hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

 

Bavul Dergi'ye röportaj veren ünlü oyuncu; “Çocuklara ve hayvanlara zarar verenler için değişik planlarım var. Yok yok, çok fazlalar, seri katil olurdum” dedi.

 

“SERİ KATİL OLURDUM”

 

“Bir suç işleyecek olsaydınız ne olurdu?” sorusuna, “Katil olurdum. Çocuklara ve hayvanlara zarar verenler için değişik planlarım var. Yok yok, çok fazlalar seri katil olurdum” diyen Terzioğlu, okulun haylaz kızlarındanmış… Okuldayken izin kâğıdı imzalayıp sattığını itiraf eden Terzioğlu, tahammül sınırları zorlandığında zor sakinleştiğini şu sözlerle dile getirdi: “Arada bir şeyler kırıyorum. Bir de ben söylenince komik oluyormuşum öyle diyorlar. Onlar gülünce daha da sinirleniyorum.”



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Burçin  Terzioğlu    Seri  Katil  Olurdum      haber

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