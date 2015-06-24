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burçin abdullah “zengin kız fakir oğlan”da

BURÇİN ABDULLAH “ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN”DA

Burçin Abdullah kötü dadıyı oynayacak!

Tarih : 24 Haziran 2015, 15:42
Puan Ver : Burçin Abdullah “Zengin Kız Fakir Oğlan”Da(7/10)9


Yeni yayın döneminde Fox tv de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı, başrolleri Ufuk Özkan, Ecem Özkaya Üstündağ ,Hüseyin Avni Danyel, Ayda Aksel ve Mahir İpek'in  paylaştığı “Zengin Kız Fakir Oğlan” dizisinin kadrosuna  güzel oyuncu Burçin Abdullah'ta dahil oldu.



 



Son dönemin en sevilen oyuncularından Burçin Abdullah fizik olarak güzel ama karakter olarak kötü bir dadıyı canlandıracak. Ufuk Özkan'ın canlandırdığı Nurhan'ın gönlünü çalmaya çalışan fettan dadıyı oynayacak olan güzel oyuncu yeni rolü ile izleyiciyi şaşırtacak!








Etiketler: Burçin  Abdullah  “Zengin  Kız  Fakir  Oğlan”Da    haber

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