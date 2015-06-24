

Yeni yayın döneminde Fox tv de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı, başrolleri Ufuk Özkan, Ecem Özkaya Üstündağ ,Hüseyin Avni Danyel, Ayda Aksel ve Mahir İpek'in paylaştığı “Zengin Kız Fakir Oğlan” dizisinin kadrosuna güzel oyuncu Burçin Abdullah'ta dahil oldu.







Son dönemin en sevilen oyuncularından Burçin Abdullah fizik olarak güzel ama karakter olarak kötü bir dadıyı canlandıracak. Ufuk Özkan'ın canlandırdığı Nurhan'ın gönlünü çalmaya çalışan fettan dadıyı oynayacak olan güzel oyuncu yeni rolü ile izleyiciyi şaşırtacak!