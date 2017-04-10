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buray eşinden boşanıyor

BURAY EŞİNDEN BOŞANIYOR

Ünlü şarkıcı Buray, eşi ile ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.

Tarih : 10 Nisan 2017, 16:44
Puan Ver : Buray Eşinden Boşanıyor(8/10)8


Pop müzik sanatçısı Buray eşi ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Buray tarafından yapılan açıklamada, Avusturalya'da yaşayan eşiyle uzak mesafelerde yaşamanın getirdiği zorluklar nedeniyle evliliklerini noktalama kararı aldıklarını dile getirildi.


 


Buray "Uzak mesafelerde yaşamanın ve yoğun iş temposunun getirdiği zorluklar nedeniyle, Avustralya'da yaşayan eşimle evlilik birliğimizi ortak aldığımız karar sonucu sonlandırma sürecine girdik. Karşılıklı anlaşarak, sevgi ve saygı çerçevesinde bu kararı aldığımızı belirtir, bu gelişme ile ilgili bilgi verirken boşanma sürecimizde özel hayatın mahremiyetine göstereceğiniz saygı için şimdiden teşekkür ederiz." diyerek açıklamada bulundu.


 


 


 


kaynak:hürriyet







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