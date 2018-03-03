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BURASI İSTANBUL'UN GÖBEĞİ! 400 ÖĞRENCİ ÖLÜMÜN KIYISINDA EĞİTİM GÖRÜYOR


Burası İstanbul'un göbeği! 400 öğrenci ölümün kıyısında eğitim görüyor
Tarih : 03 Mart 2018, 13:00
Puan Ver : Burası İstanbul'un Göbeği! 400 Öğrenci Ölümün Kıyısında Eğitim Görüyor(8/10)4

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu. Okulda eğitim gören 400 öğrenci, inşaatın temel atma çalışmaları sebebiyle oluşan uçurumdan dolayı tedirgin oldu. Toprak kaymasının meydana geldiği alan, havadan da görüntülendi.

TEMEL KAZISI SIRASINDA TOPRAK KAYMASI OLUŞTU

Şişli Belediyesi'nin bulunduğu alanın arkasında yer alan ve Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın arazisinde başlatılan AVM ve rezidans çalışmaları, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci ve velileri için korku yarattı. Temel atma çalışmaları sırasında toprak kaymasının meydana gelmesi velileri endişelendirdi.

Havadan da görüntülenen alanda bulunan Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenciler eğitim görmeye devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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