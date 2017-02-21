BURAM BURAM İNTERNET: ARTIK KOKULAR DA GÖNDERİLECEK!
ABD'li teknoloji şirketi AromyxAromyx, ‘EssenceChip' adını verdiği yeni nesil çipi sayesinde kokuları dijitalleştirdiğini duyurdu.
İnsanın sahip olduğu beş duyusunu kopyalayıp cep telefonuna sığdırmaya yönelik yarış sürüyor. Görmeyi fotoğraf özelliği, duymayı mikrofon ve dokunmayı da ekran üzerinden dijitalleştiren şirketler şu sıralar koku alma özelliğimizi dijitalleşmek için çalışıyor.
Bu konuda en iddialı şirketlerin başında ise ABD'li Aromyx geliyor. Silikon Vadisi'nin en dikkat çekici girişimci kuruluşlarının başında gelen şirket, geliştirdiği yeni nesil bir teknolojiyle insanların koku alma duyularını dijital olarak kopyalayabileceğini açıkladı.
kaynak:habertürk
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