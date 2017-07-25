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Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a Transferinin Detayları Ortaya Çıktı

BURAK YILMAZ'IN TRABZONSPOR'A TRANSFERİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın transferi için Çin ekibi Beijing Guoan'a 3.5 milyon, milli futbolcuya ise yıllık 3 milyon Euro ödeyecek. Transferin yarın açıklanması bekleniyor.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 09:20
Puan Ver : Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a Transferinin Detayları Ortaya Çıktı(5/10)1

Trabzonspor, Burak Yılmaz için artık gün sayıyor. Bu transferin resmi olarak çarşamba günü duyurulması bekleniyor. Bordo Mavililer geçen hafta milli futbolcu ve temsilcileriyle bir araya gelmiş ve anlaşma sağlamıştı.

BURAK 3 MİLYON EURO KAZANACAK

Takvim'in haberine göre, yapılan anlaşmaya göre golcü oyuncunun sözleşme süresi 3+1 yıl olacak. Burak Yılmaz her yıl için 3 milyon Euro net kazanacak. Trabzonspor, Burak'ın kulübü Beijing Guoan'la anlaşmak için bütün şartları zorluyor.

ÇİNLİLER 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Çin kulübü transfer bedeli olarak 3.5 milyon Euro istiyor. Bordo Mavililer ise Çin temsilcisine 3 milyon Euro teklif etti. Ancak bu teklifin içerisinde sezon boyunca elde edilecek derecelere göre ekstra ödemeler de yer alıyor. Çin kulübünün giderek yumuşadığı gelen bilgiler arasında.

"TRABZONSPOR'UN EMEĞİ ÇOK BÜYÜK"

Bordo -Mavili kulübün yarın Burak Yılmaz'ı açıklaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun yakın çevresine, "Trabzonspor ile her konuda anlaşma sağladım. Trabzonspor'da geçirdiğim günleri hiçbir zaman unutamadım. Eğer bugün Burak olduysam bunda Trabzonspor'da gösterdiğim performansın çok büyük rolü var. Kendime güveniyorum. Döndüğüm takdirde çok başarılı bir performans göstererek başarılarda pay sahibi olmak istiyorum" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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