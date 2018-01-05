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Burak Yılmaz'ın Ölümden Döndüğü Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

BURAK YILMAZ'IN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın Sarıyer'de arabasıyla takla atıp ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 12:50
Puan Ver : Burak Yılmaz'ın Ölümden Döndüğü Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı(10/10)6

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın Sarıyer'de ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan hemen önce hızla ilerleyen Yılmaz'ın, aracıyla kaldırıma çarptıktan sonra takla attığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

PARK HALİNDEKİ CİPE ÇARPMIŞTI

Trabzonspor golcü futbolcusu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer'de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle trafik kazası geçirmişti. Taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarpan Yılmaz, kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra polisi beklemeden olay yerinden ayrılmıştı.

KAZADAN SANİYELER ÖNCE YALPALAMAYA BAŞLADI

Yılmaz'ın ölümden döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazadan saniyeler önce Yılmaz'ın kullandığı aracın yalpalamaya başladığı görülüyor. Ardından kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarptığı ve lüks aracın takla atarak yolun bitişiğindeki park alanına düştüğü görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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