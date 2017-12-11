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Burak Yılmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı!

BURAK YILMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Sarıyer'de kaza yapan futbolcu Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu "İfade vermem gerektiğini bilmiyordum. O yüzden olay yerinden ayrıldım" dedi.

Tarih : 11 Aralık 2017, 23:00
Puan Ver : Burak Yılmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı!(10/10)6

Sarıyer'de kaza yapan futbolcu Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun kaza yerinden ayrılma sebebi de belli oldu.

Önceki gün Ferrari marka aracıyla Sarıyer'de kaza yapan futbolcu Burak Yılmaz avukatıyla birlikte Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

OLAY YERİNDEN ARKADAŞLARI GÖTÜRDÜ

Yılmaz ifadesinde aracın aniden hızlanmasıyla birlikte kontrolü kaybettiğini söyleyerek araç takla attıktan sonra kendi imkanlarıyla araçtan çıktığını ve arkadaşlarının kendisini gelip alıp götürdüğünü anlattı.

"İFADE VERMEM GEREKTİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Yılmaz 'İfade vermem gerektiğini bilmiyordum. O yüzden olay yerinden ayrıldım. Bilseydim ayrılmazdım. İfade vermem gerektiğini öğrenince hemen geldim' dedi.

YÜKSEK TORKLU ARAÇ

Uzmanlar bu tür araçların çok yüksek torklu olmasından dolayı çok kısa bir sürede yüksek hıza ulaştığını belirterek bu tür araçların kullanımı için özel kurslar verildiğini söyledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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