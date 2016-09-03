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burak yılmaz'a büyük şok

BURAK YILMAZ'A BÜYÜK ŞOK

"Burak Yılmaz hayatının ofsaytına düştü"

Tarih : 03 Eylül 2016, 11:05
Puan Ver : Burak Yılmaz'a Büyük Şok(10/10)8


Anne ve babasının yanı sıra eşini de alarak 25 Ağustos'ta Regnum Otel'e giriş yapan golcü oyuncu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den davet gelmeyince ay-yıldızlı ekipten tek bir kişi ile bile görüşmeden Antalya'dan ayrıldı. Burak'ın iki gün boyunca kendini gizlemesi, hakkında verilen karara tepki olarak yorumlandı A Milli Takım'ın önce Rusya ile oynayacağı dostluk maçı, ardından da Hırvatistan ile yapacağı Dünya Kupası grup eleme karşılaşması için aday kadroya davet edileceğini düşünen Burak Yılmaz adeta terse düştü. Çin'de top koşturan golcü oyuncunun, ay-yıldızlı ekibin Antalya'da kamp yapacağı otelden günler önce villa kiraladığı ortaya çıktı.


Anne ve babasının dışında eşini de alarak 25 Ağustos'ta Regnum Otel'e yerleşen Burak, hem ailesi ile birlikte tatil yapmayı, hem de buradan milli takımın kampına katılmayı planlarken, evdeki hesap çarşıya uymadı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in açıkladığı aday kadroda kendini göremeyen yıldız oyuncu büyük bir şok yaşadı. Terim'in kararı sonrası Regnum Otel'de iki gün boyunca tek bir arkadaşı ile görüşmeyen, teknik heyetin yanına bile gitmeyen Burak'ın kendini gizlemesi milli takıma girememesine tepki olarak yorumlandı. 2 Eylül'e kadar rezervasyonu bulunmasına rağmen apar topar Antalya'dan ayrılan golcü oyuncunun bu tavrı herkesi hayrete düşürdü.



 







Etiketler: Burak  Yılmaz  A  Büyük  Şok    haber

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