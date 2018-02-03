BURAK YILMAZ: SAKAL BIRAKMAMI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTEDİ
Trabzonsporlu Burak Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ziyarete gittiğimiz zaman, 'Sakal yakışmış oğlum' dedi ve kesmememi istedi. Ben de böyle kalmasına karar verdim." dedi.
Sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak olan Trabzonsporlu Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu.
" CUMHURBAŞKANI KESMEMEMİ İSTEDİ"
Burak, hayatında ilk defa sakal bıraktığını da ifade ederek, "Sakalımı sürekli kesiyorum, tarzım böyleydi. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gittiğimiz zaman, 'Sakal yakışmış oğlum' dedi ve kesmememi istedi. Ben de biraz böyle kalmasına karar verdim. Sonra kızlarım da, 'Babacım sakalların çok güzel, kesme' dediler. Öyle kaldı" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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