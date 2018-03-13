Burak Yılmaz Maç Sonu Patladı: Bana Hırsız Diyorlar
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Burak Yılmaz maç sonu patladı: Bana hırsız diyorlar

BURAK YILMAZ MAÇ SONU PATLADI: BANA HIRSIZ DİYORLAR

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Akhisarspor maçı sonrası, "Bana hırsız diyorlar normal, her zaman söyledikleri şey" dedi.

Tarih : 13 Mart 2018, 01:50
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Spor Toto Süper Lig'de 25'inci haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın 45+1'inci dakikasında Okay'la gol perdesini açan bordo mavililer 83'te Burak'la rahatladı. 85'te N'Doye takımının 3'üncü golünü kaydederken 90+3'te Akhisarsporlu Soner skoru belirledi. Trabzonspor üst sıralara tırmanma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

Mücadelenin ardından Burak Yılmaz yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları:

Takımı tebrik ederim. Bizde çok kaliteli ayaklar, klas oyuncular var. Ancak bir türlü kendimizi gösterememenin sıkıntısını çekiyorduk. Camia olarak farklı bir ortamdan geçiyoruz. Bir reaksiyon vermemiz lazımdı. Zor zamanlarda büyük oyuncular devreye girer.

"HER ZAMAN SÖYLEDİKLERİ ŞEY"

"Akhisarspor taraftarı 'Hırsız Burak' diyor. Normal, her zaman söyledikleri şey. Bence penaltı."

"Başkan'la dün akşam ağabey gibi oturduk, konuştuk. Gözleri doldu. takımını bu halede seven bir insanın bu halde olması beni üzdü. Bizlerin de suçu var. Başkalarının da vardır ama biz çıktı ve onun i çin oynadık. Başkan'la beraberiz."

"Çok başarısız başkanlar var ama sonrasında 2-3 sene başarı yakalayabilenler oldu. Başkanımıza emekleri i çin teşekkür ederim, gidiyor gibi algılanmasın. Biz onunla beraberiz."

"BAŞKANIMIZ İ ÇİN OYNADIK"

"Başkanımızla ayrı bir gönül bağım var. Beni Çin'den çıkarmak kolay değil. Dün onun üzgün halini, gözlerinin dolduğunu gördüm. Affına sığınarak söylüyorum. Belki yeni gelecek başkan bana kızabilir ama bunu söylemek zorundayım. Bugün bir nevi başkanımız için oynadık"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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