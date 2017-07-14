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BURAK YILMAZ EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR! ESKİ TAKIMIYLA ANLAŞTI


Burak Yılmaz efsanesi geri dönüyor! Eski takımıyla anlaştı
Tarih : 14 Temmuz 2017, 22:50
Puan Ver : Burak Yılmaz Efsanesi Geri Dönüyor! Eski Takımıyla Anlaştı(9/10)5

Çin'de futbol yaşamına devam eden Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çeşme'de tatilini yapan milli futbolcu burada Trabzonspor'un Genel Sekreteri Gençağa Meriç ile bir araya geldi.

PRENSİPTE ANLAŞTI

Burak Yılmaz ile Trabzonspor'un prensipte anlaştığı öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun kısa zaman içinde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

YILLIK 8 MİLYON EURO ALIYORDU

Çin'in Beijing Guoan takımında top koşturan yıldız santrfor, burada senelik 8 milyon Euro kazanıyordu. Çin'deki maçta rakibine tokat attığı için 5 maç men cezalı alan Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor.

2010-12 sezonları arasında bordo-mavili formayı giyen Burak Yılmaz, burada çıktığı 75 maçta 55 gol atarak dikkat çekti. Milli futbolcunun Galatasaray'a transferi sonrasında Trabzonspor camiası ona karşı tepkiliydi. Yıldız oyuncunun dönüşü sonrasında taraftarın tepkisinin ne olacağı merak ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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