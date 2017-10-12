Fetö'ye Finans Sağlamaya Devam Eden 3 Şirkete Tekrar Kayyum Atandı
Diyarbakır'da 15 Köy Ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı
Dünyaevine Girmeye Hazırlanan Mehmet Ali Şahin'in Nişan Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Üniversiteye Girişte Yeni Sistem: Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
Galatasaray, Modrici Buldu! İmzayı Attı
Burak Yılmaz, Akhisar Maçında Oynarsa Trabzonspor'la 100. Maçına Çıkacak
Üç Büyüklerin Borcu 4,1 Milyar Lirayı Geçti
Krizin Merkezindeki İsmin Avukatıyla Görüştürülmediği İddiasını Hükümet Yalanladı: Engel Yok, Görüşebilir
Yeni Üniversite Sınavında 15 Dakika Mağdurları Olmayacak
Beşiktaş'ta Caner - Talisca Kavgası Mutlu Sonla Bitti
Gözlemcilerin Tüm Yaz Beklediği Dağ Horozunu, Orman Bakanlığı Görüntüledi
Dolarda Düşüş Devam Ediyor! Kriz Öncesi Seviyeye Yaklaştı
Cep Telefonu Faturaları Ucuzlayacak
Ankara Resmen Açıkladı: Türkiye Ve Abd Krizin Çözümü İçin Birlikte Çalışacak
Vodafone Park'ın Çatısını Yapan Firmanın Sahibi: Fikret Orman Yüzünden İntihar Noktasına Geldim
Panama, Skandal Gol Kararıyla Dünya Kupasına Gitti
Bakan Elvan: İnşaat Süreçleri Kısalacak, Ruhsatlar Tek İmzayla Verilecek
Alex'in Beşiktaş'a Önerdiği Futbolcu Ortaya Çıktı
Mevsimin İlk Karı Düştü! Sabah Saatlerinde Bembeyaz Örtüye Uyandılar
Dünyaca Ünlü Futbolcu Weah, Ülkesi Liberya'da Cumhurbaşkanı Oldu

Burak Yılmaz, Akhisar Maçında Oynarsa Trabzonspor'la 100. Maçına Çıkacak

BURAK YILMAZ, AKHİSAR MAÇINDA OYNARSA TRABZONSPOR'LA 100. MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor'un milli futbolcu Burak Yılmaz, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynarsa bordo-mavili formayla 100. maçına çıkacak.

Tarih : 12 Ekim 2017, 13:00
Puan Ver : Burak Yılmaz, Akhisar Maçında Oynarsa Trabzonspor'la 100. Maçına Çıkacak(8/10)4

Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz, Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü yapılacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynaması halinde bordo-mavili formayla ligdeki 100. maçına çıkacak.

Bordo-mavili takıma ilk olarak 2009-2010 sezonunun devre arasında bonservisi konusunda Fenerbahçe ve kiralık olarak forma giydiği Eskişehirspor ile anlaşılarak transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda 14 resmi karşılaşmada forma giyerken 3 gol attı.

99 MAÇTA 65 GOLÜ VAR

Burak Yılmaz, 2010-2011 sezonunda ise 36 resmi maçta rakip fileleri 20, 2011-2012 sezonunda 43 karşılaşmada 35, bu sezon da 6 müsabakada 7 kez havalandırdı.

Milli futbolcu, böylece Trabzonspor'da 99 resmi karşılaşmada 65 gol kaydetti.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki Finlandiya maçının kadrosundan kasığındaki ağrı nedeniyle çıkartılan golcü futbolcu, takımdan ayrı bireysel antrenmanlara çıkıyor.

Bordo-mavili futbolcunun, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynamak istediğini teknik heyete aktardığı, bu futbolcunun karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Burak  Yılmaz  Akhisar  Maçında  Oynarsa  Trabzonspor  La  100  Maçına  Çıkacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER