BURAK YILMAZ, AKHİSAR MAÇINDA OYNARSA TRABZONSPOR'LA 100. MAÇINA ÇIKACAK
Trabzonspor'un milli futbolcu Burak Yılmaz, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynarsa bordo-mavili formayla 100. maçına çıkacak.
Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz, Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü yapılacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynaması halinde bordo-mavili formayla ligdeki 100. maçına çıkacak.
Bordo-mavili takıma ilk olarak 2009-2010 sezonunun devre arasında bonservisi konusunda Fenerbahçe ve kiralık olarak forma giydiği Eskişehirspor ile anlaşılarak transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda 14 resmi karşılaşmada forma giyerken 3 gol attı.
99 MAÇTA 65 GOLÜ VAR
Burak Yılmaz, 2010-2011 sezonunda ise 36 resmi maçta rakip fileleri 20, 2011-2012 sezonunda 43 karşılaşmada 35, bu sezon da 6 müsabakada 7 kez havalandırdı.
Milli futbolcu, böylece Trabzonspor'da 99 resmi karşılaşmada 65 gol kaydetti.
TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki Finlandiya maçının kadrosundan kasığındaki ağrı nedeniyle çıkartılan golcü futbolcu, takımdan ayrı bireysel antrenmanlara çıkıyor.
Bordo-mavili futbolcunun, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynamak istediğini teknik heyete aktardığı, bu futbolcunun karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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