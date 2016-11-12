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burak yılmaz adım adım beşiktaş'a

BURAK YILMAZ ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A

Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelmek istediği öğrenildi.

Tarih : 12 Kasım 2016, 11:39
Puan Ver : Burak Yılmaz Adım Adım Beşiktaş'a(7/10)8


Her şey Burak Yılmaz'ın önceki gün yaptığı bir ‘instagram' paylaşımıyla başladı. Yıldız oyuncunun sosyal medya hesabına Şenol Güneş ile Trabzonspor günlerine ait bir fotoğraf eklemesi, birçok yorumu da beraberinde getirdi.



Bu yorumlardan en dikkat çekeni ise kuşkusuz “Burak Yılmaz, Beşiktaş'a mı geliyor?” sorusuydu...



İşte o sorunun cevabı ve Burak Yılmaz'ı adım adım Kartal'a yaklaştıran faktörler...



ÇİN LİGİ BİTTİ



Çin Ligi bitti ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan sezonu 5. sırada tamamladı. Yeni sezonun başlamasına neredeyse 2 aylık bir süreç var. Deneyimli golcüye, tıpkı Amerika'da sezon bittikten sonra bu geçiş dönemini geçirmek için Avrupa'ya transfer olan oyuncular gibi bir kapı açıldı.



MALİYET PAYLAŞILABİLİR



Burak Yılmaz'ın başka bir takıma transferinde en büyük sorun hiç kuşku yok ki yıllık ücreti. 31 yaşındaki futbolcu, 8 milyon Euro (28 milyon TL) gibi bir garanti para kazanıyor. Ancak burada düşünülen formül, o ücretin Çin takımıyla birlikte ödenmesi. Bu, her 2 tarafı da ekonomik olarak rahatlatacak bir seçenek.



TRANSFER YAPACAKLAR



Beijing Guoan'ın yeni sezon için yine kesenin ağzını açacağı ve birçok transfer yapacağı gelen haberler arasında. Ekonomik olarak eli çok güçlü olan Çin takımının, Burak Yılmaz'a bu nedenle bir süreliğine Beşiktaş izni vermesi imkansız değil, çünkü alternatifi alınmış olacak.



 



kaynak:ensonhaber



 



 








Etiketler: Burak  Yılmaz  Adım  Adım  Beşiktaş  A    haber

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