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BURAK YILMAZ, 61. GOLÜNÜ FENERBAHÇE'YE ATTI


Burak Yılmaz, 61. Golünü Fenerbahçe'ye Attı
Tarih : 20 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Burak Yılmaz, 61. Golünü Fenerbahçe'ye Attı(7/10)3

Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki 61. golünü Fenerbahçe'ye attı.

Kadıköy'deki dev maçtaki ilk gol pozisyonunda Trabzonspor Burak Yılmaz'la Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Bero'nun ceza sahasına havalandırdığı topta Burak Yılmaz, kaleci Volkan Demirel'in kalesinden çıktığını gördü ve araya ayağını sokarak topu filelere gönderdi. Bordo-mavililer Burak Yılmaz'la öne geçerken bu gol Burak Yılmaz'ın Trabzonspor formasıyla attığı 61. gol olarak tarihe geçti.

94 MAÇTA 61 GOL

Trabzonspor formasıyla 94 maça çıkan ve 60 gol kaydeden Burak Yılmaz, F.Bahçe karşılaşmasında attığı golle Trabzon'un da plaka kodu olan 61'inci golüne ulaştı.

76 LİG MAÇINA ÇIKTI

2011- 12 sezonunun ardından 2.5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılan ve bu sezon başında yeniden bordo-mavili takıma dönen Burak Yılmaz, Trabzonspor'da bugüne kadar 76 lig, 10 Avrupa ve 8 kupa maçına çıkmıştı.

SON SEZONUNDA 35 GOL ATMIŞTI

2009-10'da 11 maçta 3 gol kaydeden Burak, 2010-11'de 36 maçta 20, 2011-12'de ise 43 karşılaşmada fileleri 35 kez sarstı..


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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