

Döviz kurunun yükselmesi her ne kadar kulüplere anormal zararlar yüklese de, Galatasaray uyanık davranarak bu yükü iki yıldızına yükledi. Sözleşmelerini yenileyen Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın sabit kurdan imza attığı için toplamda yaklaşık 3.7 milyon lira zarar ettiği ortaya çıktı.







Geçen sezon sonunda sözleşmelerini 2019'a kadar uzatılan yıldız futbolcuların ücretleri yine euro olarak kalırken, mukavelelerine eklenen "31.08.2014 - 31.12.2015 dönemindeki ödemeler için 31.08.2014 tarihinde geçerli TCMB Euro Döviz Satış kuru" şartı, Galatasaray'ı önemli yükten kurtardı. Buna göre sarı-kırmızılılar, euroyu 31 Ağustos 2014 kuru üzerinden sabitleyerek, bu yıl sonuna kadar iki futbolcuya olan ödemeleri bu şekilde gerçekleştirecek.