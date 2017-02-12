BURAK ÖZÇİVİT'TEN KARA SEVDA ‘FİNAL' AÇIKLAMASI
Başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Kara Sevda dizisinin final yapacağı haberleri yapılmıştı, Özçivit muhabirlerin 'Final yapacak mısınız?' sorusunu yanıtladı.
Oldukça keyifli olduğu görünen Burak Özçivit ve Uğur Aslan dizi çekimlerinin keyifli bir şekilde devam ettiğini söylerken, “Bu sezon sonunda bitecekmiş diye hep soruyorlar ama biz de bilmiyoruz gerçekten” dedikten sonra alışverişlerine kaldığı yerden devam ettiler.
kaynak:sözcü
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