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burak özçivit'ten fahriye evcen'e sürpriz

BURAK ÖZÇİVİT'TEN FAHRİYE EVCEN'E SÜRPRİZ

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz ay evlenme teklif edip 'evet' yanıtı aldığı Fahriye Evcen'e romantik bir sürpriz yaptı.

Tarih : 31 Ocak 2017, 11:26
Puan Ver : Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e Sürpriz(5/10)5


Burak Özçivit, 'Ölene Kadar'da rol alan sevgilisi Fahriye Evcen'e sürpriz yaparak, dizi setine gül buketi gönderdi.



Güzel oyuncu da bu jeste kayıtsız kalamadı ve İnstagram'da aşk dolu teşekkür mesajı yayınladı. Evcen, güllerle birlikte çekilmiş fotoğrafına, "Yüzümdeki şu ifadenin sebebi olduğun için, bana bu anları yaşattığın için sana çok teşekkür ederim sevgilim. Her şeyim, kalbimin en derini, hayatım, en değerlim. Her geçen gün sevgim daha çok büyüyor. Burak Özçivit çok aşığım sana" notunu yazdı.



 



kaynak:milliyet








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