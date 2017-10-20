Burak Özçivit'in paylaştığı son fotoğrafı beğenen Rus model Victoria Bonya'ya yakışıklı oyuncunun hayranları "Burak'ın peşini bırak o artık Fahriye ile evli" şeklinde yorum yaparak tepki gösterdi.

Saçlarını kestiren Burak Özçivit'in yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı beğenen Rus model Victoria Bonya'ya, yakışıklı oyuncunun hayranlarından tepki geldi.

"BURAK'IN PEŞİNİ BIRAK, O EVLİ"

Daha önce de Burak Özçivit'in fotoğraflarını beğenip yorum yapan Victoria Bonya, ünlü oyuncunun dün İnstagram'da yaptığı paylaşımı da es geçmedi. Bu beğeniye Özçivit'in hayranları tepki gösterdi. Rus model, "Burak'ın peşini bırak o artık Fahriye ile evli" şeklinde yorumlar aldı.

"NEDEN BU KADAR UMURSUYORLAR?"

Tepkiler karşısında şaşkınlık yaşayan Bonya, "Bu aktör için yorum yaptığımda insanlar neden bu kadar umursuyor? Çok acayip" sözleriyle kendisini savundu.

İşte Burak'ın peşindeki Rus model;

Kaynak: haberinburada