BURAK ÖZÇİVİT VE MURAT BOZ'U EN ÇOK ZORLAYAN SAHNE
Yakışıklı oyuncular başrollerini paylaştıkları 'Kardeşim Benim'in çekimlerine devam ediyor. İkili, önceki gün de cenaze sahnesi için Teşvikiye Camii'ndeydi.
Burak Özçivit ve Murat Boz, başrolleri paylaştıkları 'Kardeşim Benim' filminin çekimlerine İstanbul'da devam ediyor. İkili önceki gün de cenaze sahnesi için Teşvikiye Camii'ndeydi.
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