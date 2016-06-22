

Ünlülerin sosyal medya performansını analiz eden bir sosyal medya araştırma şirketine göre Instagram'ın ileti başına etkileşimi en yüksek ismi Burak Özçivit oldu.







Nisan 2013'ten bu yana Instagram'da 97 paylaşım yapan Özçivit'in 4,1 milyon takipçisi bulunuyor. Paylaştığı her fotoğrafa 200 bin ila 400 bin arası beğeni alan oyuncunun her bir paylaşımına binlerce yorum yapılıyor.