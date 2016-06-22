BURAK ÖZÇİVİT SOSYAL MEDYANIN GALİBİ OLDU
Sevilen oyuncu Burak Özçivit, sosyal medyadaki performansı ile rakiplerini geride bırakarak, etkileşimi en yüksek ünlü oldu.
Ünlülerin sosyal medya performansını analiz eden bir sosyal medya araştırma şirketine göre Instagram'ın ileti başına etkileşimi en yüksek ismi Burak Özçivit oldu.
Nisan 2013'ten bu yana Instagram'da 97 paylaşım yapan Özçivit'in 4,1 milyon takipçisi bulunuyor. Paylaştığı her fotoğrafa 200 bin ila 400 bin arası beğeni alan oyuncunun her bir paylaşımına binlerce yorum yapılıyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar