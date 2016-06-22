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burak özçivit sosyal medyanın galibi oldu

BURAK ÖZÇİVİT SOSYAL MEDYANIN GALİBİ OLDU

Sevilen oyuncu Burak Özçivit, sosyal medyadaki performansı ile rakiplerini geride bırakarak, etkileşimi en yüksek ünlü oldu.

Tarih : 22 Haziran 2016, 13:46
Puan Ver : Burak Özçivit Sosyal Medyanın Galibi Oldu(10/10)7


Ünlülerin sosyal medya performansını analiz eden bir sosyal medya araştırma şirketine göre Instagram'ın ileti başına etkileşimi en yüksek ismi Burak Özçivit oldu.



Nisan 2013'ten bu yana Instagram'da 97 paylaşım yapan Özçivit'in 4,1 milyon takipçisi bulunuyor. Paylaştığı her fotoğrafa 200 bin ila 400 bin arası beğeni alan oyuncunun her bir paylaşımına binlerce yorum yapılıyor.








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