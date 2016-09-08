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burak özçivit 'kara sevda'nın ödül törenine gidiyor

BURAK ÖZÇİVİT 'KARA SEVDA'NIN ÖDÜL TÖRENİNE GİDİYOR

'Kara Sevda'nın Kemal'i Burak Özçivit ile dizinin yönetmeni Hilal Saral, Seul Drama Ödülleri için yola çıktı.

Tarih : 08 Eylül 2016, 13:38
Puan Ver : Burak Özçivit 'kara Sevda'nın Ödül Törenine Gidiyor(7/10)6


Star TV'de yayınlanan ve 2.sezon çekimleri başlayan 'Kara Sevda' dizisi Seul Drama Ödülleri'ne geçtiğimiz ay aday gösterildi. Dizi finale kaldı ve ödül töreni için dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile yönetmen Hilal Saral Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek tören için bu sabah yola çıktı. Özçivit Instagram hesabından uçakta çekilmiş fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü: "Seul'e doğru yola çıktık"








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