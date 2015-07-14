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burak özçivit ile murat boz'un mobiletle imtihanı

BURAK ÖZÇİVİT İLE MURAT BOZ'UN MOBİLETLE İMTİHANI

Yeni sezonun iddialı yerli projesi ‘Kardeşim Benim'in çekimleri devam ederken, sette eğlencenin sonu gelmiyor.Burak Özçivit ile Murat Boz mobilet sürerken çocuklar gibi eğlendiler.

Tarih : 14 Temmuz 2015, 09:14
Puan Ver : Burak Özçivit İle Murat Boz'un Mobiletle İmtihanı(9/10)6


Başrollerini Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'in oynadığı filmin geçen hafta gerçekleştirilen çekimlerine ünlü yıldızların mobiletli anları damga vurdu. Hikaye gereği kullanılacak mobileti ilk önce filmin yönetmeni Mert Baykal kullandı. Ardından mobileti eline geçiren Murat Boz seti baştan aşağı defalarca turladı. Çocuklar gibi eğlenen Boz'a, filmdeki kardeşi Burak Özçivit de katılınca, iki oyuncunun mobilet üstündeki herkesi kahkaya boğan eğlenceli görüntüleri ortaya çıktı.








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