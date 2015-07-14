Yeni sezonun iddialı yerli projesi ‘Kardeşim Benim'in çekimleri devam ederken, sette eğlencenin sonu gelmiyor.Burak Özçivit ile Murat Boz mobilet sürerken çocuklar gibi eğlendiler.



Başrollerini Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'in oynadığı filmin geçen hafta gerçekleştirilen çekimlerine ünlü yıldızların mobiletli anları damga vurdu. Hikaye gereği kullanılacak mobileti ilk önce filmin yönetmeni Mert Baykal kullandı. Ardından mobileti eline geçiren Murat Boz seti baştan aşağı defalarca turladı. Çocuklar gibi eğlenen Boz'a, filmdeki kardeşi Burak Özçivit de katılınca, iki oyuncunun mobilet üstündeki herkesi kahkaya boğan eğlenceli görüntüleri ortaya çıktı.