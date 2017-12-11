İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç taklalar atarak park halindeki cipe çarptı. Otomobildeki sürücünün futbolcu Burak Yılmaz olduğu belirtildi. Burak Yılmaz, yaptığı açıklamada "Geçirmiş olduğum trafik kazası herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum" dedi. Ferrari California modeli aracın, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'nın ortağı olduğu galeriye kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

ALKOLLÜ MÜYDÜ?

Fenerbahçe taraftar portallarından 12 numara, Burak Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletirken alkollü olduğu iddiasında bulundu.

12 numara, "Olay yerinden neden kaçtı? Alkollü müydü? Alkollü ise Selçuk İnan ve Olcan Adın suç ortaklığı yapmış mıdır?" sorularıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığını göreve davet etti.

Kaynak: haberinburada