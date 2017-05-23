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burak hakkı'ya yemin bozduran aşk

BURAK HAKKI'YA YEMİN BOZDURAN AŞK

Sema Şimşek'ten sonra evliliğe tövbe eden Burak Hakkı, yeminini bozdu. ‘Bir daha evlenirsem Sema ile evlenirim' diyen oyuncu, Yunan aşkı Hara Pappa'yla sözlendi.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 11:38
Puan Ver : Burak Hakkı'ya Yemin Bozduran Aşk(7/10)8


Takvim'den Ebru Kazıktaş'ın haberine göre oyunculuk kariyerine Yunanistan'da devam eden Burak Hakkı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor… Manken Sema Şimşek'le 10 yıllık evliliğini 2012'de bitiren ve bu evlilikten Rüzgar adında bir oğlu olan Hakkı, yeminini bozdu. Boşandıktan sonra "Bir daha evlenirsem eski eşim Sema ile evlenirim" diyen ünlü oyuncuyu sözünden Yunan aşkı Hara Pappa döndürdü.



 



kaynak:milliyet








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