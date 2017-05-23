

Takvim'den Ebru Kazıktaş'ın haberine göre oyunculuk kariyerine Yunanistan'da devam eden Burak Hakkı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor… Manken Sema Şimşek'le 10 yıllık evliliğini 2012'de bitiren ve bu evlilikten Rüzgar adında bir oğlu olan Hakkı, yeminini bozdu. Boşandıktan sonra "Bir daha evlenirsem eski eşim Sema ile evlenirim" diyen ünlü oyuncuyu sözünden Yunan aşkı Hara Pappa döndürdü.







kaynak:milliyet